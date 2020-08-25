Порошенко: независимая демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины

Отсутствие четкой позиции украинского руководства по поводу событий в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире телеканалов "Прямой", "Эспрессо" и "5 канал", сообщили в пресс-службе " ЕС ".

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в предвыборной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза, что Украина снова возвращается в печально известные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или РоSSии. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявления", - подчеркнул Порошенко.

"Речь идет о национальной безопасности нашего государства. У нас почти 2 тыс км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована РоSSийской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять роSSийские оккупационные войска. И до Киева , и до западных границ Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что со стороны РоSSии "происходит ползучая аннексия".

"Кто этому может помешать? Белорусский народ. И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, люди вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе в национальных интерасах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - убежден пятый Президент Украины.

Напомним, что ранее Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за "разжигание беспорядков", намекнув, что Украина якобы причастна к "финансированию" протестов.