Зеленский призвал Эрдогана отменить пошлины на импорт украинского металла

Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции Реджепа Эрдогана исключить Украину из списка стран, для которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает БизнесЦензор.



"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", – сказал президент Украины.



Президент Турции Р.Эрдоган в ответ сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.



