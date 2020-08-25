Зеленский призвал Эрдогана отменить пошлины на импорт украинского металла

Зеленский призвал Эрдогана отменить пошлины на импорт украинского металла

Президент Владимир Зеленский призвал президента Турции Реджепа Эрдогана исключить Украину из списка стран, для которых применяются дополнительные пошлины и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли. Об этом сообщает пресс-служба офиса Президента, передает БизнесЦензор.

"Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности", – сказал президент Украины.

Президент Турции Р.Эрдоган в ответ сообщил, что немедленно поручит проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами Турецкой Республики.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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