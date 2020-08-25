Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США

США призвали официальные власти Беларуси принять посредничество ОБСЕ для урегулирования ситуации в стране.

Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США
Світлана Тихановська
Фото: belsat.eu

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган призвал власти Беларуси принять посредничество от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для урегулирования ситуации в стране.

Об этом американский чиновник заявил в столице Литвы Вильнюсе после встречи с бывшей кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской, передает Reuters.

"США не могут и не будут решать, как будут развиваться события в Беларуси, это право народа Беларуси", - подчеркнул Стивен Биган.

Он также добавил, что Соединенные Штаты не видят никаких признаков запланированного роSSийского военного вмешательства в Беларусь.

В свою очередь Тихановская поблагодарила США за поддержку мирных демонстрантов в Беларуси, передает телеграм-канал оппозиции Страна Для Жизни.

"Мы всегда говорили, что готовы разговаривать и стремимся к мирному урегулированию. Мы открыты для посредничества международных организаций с целью содействия диалогу. Мы также требуем объективного расследования преступлений, совершенных белорусскими властями против своего народа. В то же время мы призываем все страны уважать суверенитет и территориальную целостность Беларуси", - сказала Тихановская.

Напомним, 23 августа в Минске прошел многотысячный марш свободы. Главное требование митингующих - Лукашенко должен уйти с поста президента.

В стране продолжаются забастовки и акции протеста против насилия силовиков по отношению к протестующим.

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