Кличко отдал приятелю 160 остановок в центре для открытия торговых точек, - Михаил Шнайдер

Мэр Киева Виталий Кличко, по данным блогера и журналиста Михаила Шнайдера, разрешил своему хорошему знакомому открыть 160 торговых точек на остановках общественного транспорта в центре столицы.

Об этом KV стало известно из сообщения блогера и журналиста Михаила Шнайдера на его странице в Facebook.

“Как сообщают надежные источники, уже в самое ближаи?шее время... Киев планирует, вопреки рекомендациям антикоррупционнои? комиссии горсовета, подписать инвестиционныи? договор с победителем конкурса на обустрои?ство остановочных комплексов по скандальному лоту номер 29. Хотя не менее точным будет назвать этот самыи? лот "Дружеским" – написал Шнайдер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что для того, чтобы полностью разобраться в этом деле, стоит вспомнить всю историю данного вопроса.

“Инвестиционныи? конкурс на обустрои?ство остановок по лоту 29 был проведен еще в начале нынешнего года. Победило в нем ООО "Торговыи? дом "Воздвиженскии?", получив возможность установить 160 остановок.

Причем, как сообщали депутаты Киевсовета, именно в этот самыи? лот были вынесены наиболее "лакомые" локации для торгово-остановочных комплексов – часть из них находится в так называемои? "Первои? зоне", то есть – в самом центре нашеи? столицы”, – пояснил блогер.

По его словам, 29 мая 2020 года Киевская горгосадминистрация (КГГА) своим распоряжением №774 утвердила победителя инвестиционного конкурса по лоту 29.

“Однако еще 3 июня 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции рассмотрела депутатское обращение по этому вопросу и приняла ряд решении?”, – заявил Михаил Шнайдер.

Он отметил, что одно из решений антикоррупционнои? комиссии – рекомендация департаменту экономики и инвестиции? КГГА и КП "Киевпастранс" воздержаться от подписания инвестиционных договоров по лоту 29 до принятия окончательного решения по этому вопросу.

“Но как оказалось, в нашеи? доблестнои? КГГА решили проигнорировать мнение депутатов и, несмотря на отсутствие результатов проверки, заключить договор с победителем конкурса. Причина, как сообщают все те же источники – прямое указание мэра нашеи? столицы. И вот мы подходим к объяснению того, почему тот самыи? знаменитыи? лот 29 можно смело назвать "Дружеским". Как выяснилось, провести конкурс на указанные 160 остановочных комплексов Кличко попросил один из его хороших знакомых. И этот самыи? знакомыи? сам выбрал, по каким именно адресам остановки будут "разыгрывать". Городскои? глава просьбе товарища внял и дал задачу подчиненным – организовать конкурс. А теперь точно так же дал команду – подписать договор с компаниеи? своего приятеля”, – подчеркнул журналист.

По его данным, в благодарность, тот самыи? друг финансово поддержал предвыборную кампанию мэра. А теперь рассказывает своим приближенным, мол, он за спонсорскую помощь и благодаря дружбе с мэром получил то, что другим игрокам рынка недоступно в принципе.

“Друг мэра также сообщил, что он планирует после подписания нынешнего договора протащить через "своего высокопоставленного друга" еще ряд прибыльных проектов. То есть, наш мэр за финансирование выборов готов отказаться от своих слов о том, что в "Нулевои?" и "Первои?" зонах города торговли не будет. И теперь с одобрения Кличко по всему центру откроется... 160 новых точек торговли пивом, сигаретами и шаурмои? прямо на остановках. Хотя по сути... там должны быть организованы точки по продаже проездных документов. Кто-то может сказать, что этого делать категорически нельзя. Но это обычным киевлянам – нельзя. А друзьям мэра можно делать все, что угодно, потому что он и сам уверен в том, что в Киеве ему позволено буквально ВСЕ”, – резюмировал Михаил Шнайдер.