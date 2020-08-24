Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Беларуси

Двух членов Координационного совета оппозиции уже задержали.

Нобелевского лауреата по литературе белорусскую писательницу Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет Беларуси.

Ее хотят допросить во вторник, 25 августа, в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту создания Координационного совета оппозиции и попытки захвата государственной власти. Алексиевич является членом президиума совета.

Об этом информирует Belsat в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня в Минске возле тракторного завода ОМОН задержал членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дылевского. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия.

Кроме них и Алексиевич, в президиум Координационного совета также входят соратница Светланы Тихановской, глава избирательного штаба экс-банкира Виктора Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак, международный медиатор Лилия Власова и Павел Латушко - экс-директор Купаловского театра, освобожденный от должности за симпатии к белорусской оппозиции.

Лукашенко назвал координационный совет оппозиции попыткой захвата власти.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. ОМОН жестоко задерживал митингующих. Известно по меньшей мере о четырех жертвах протестов.

По воскресеньям вторую неделю подряд в Минске проводят многотысячные марши свободы. Главное требование митингующих - Лукашенко должен уйти с поста президента.