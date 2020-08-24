В торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - Нацполиция

Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тысяч граждан.

Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно, информирует пресс-служба Национальной полиции.

"Для обеспечения правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщают там.