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2020-08-24
В торжествах ко Дню независимости приняли участие менее 50 тысяч украинцев, - Нацполиция
Массовые мероприятия прошли спокойно.
Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тысяч граждан.
Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно, информирует пресс-служба Национальной полиции.
"Для обеспечения правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщают там.
Ранее в полиции информировали, что в Киеве в акциях ко Дню Независимости приняли участие 20 тыс. человек. Празднования прошли спокойно.