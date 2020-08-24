Порошенко: "Президент – это не роль, а тяжкий крест и ответственная работа"

Украинская независимость состоялась благодаря неравнодушной патриотической части общества, которая, в отличие от "диванной сотни" и почитателей "шапито", готова защищать свою землю и европейские перспективы Украины. Эти люди сегодня вышли на многолюдный Марш Независимости, они не позволяют власти пересекать красные линии и не дают разрушить устои украинской государственности.

Об этом в речи на многолюдном митинге на Европейской площади сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, сообщили в пресс-службе " ЕС ".

"Тут собрались неравнодушные люди. Те люди, которые в 2014-19 годах не давали концертов, не в диванной сотне служили, а с оружием в руках защищали страну и закладывали фундамент государственности. Сюда пришли те, кто уже полтора года следит, чтобы этот государственный фундамент не мог быть разрушен, как бы ни старался. И знаете, пора признать, что фундамент оказался довольно крепким и устойчивым. Но это не дает оснований расслабляться!»,- подчеркнул Порошенко.

По мнению Порошенко, "эксперимент с новыми лицами - провалился".

"Но с Независимостью не шутят. Президент - это не роль, а тяжелый крест и ответственная работа. Управление страной - не вечер юмора. Власть интеллектуально и организационно не способна решать те проблемы, которые стоят перед страной", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Он добавил, что от результата местных выборов зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом, запрет ее федерализации.

"Чтобы предотвратить постепенное и иногда малозаметное для широкой общественности сползание Украины обратно в сферу роSSийского влияния, нужны единство и координация усилий государственных политических сил. Так как сегодня это произошло во время нашего с вами парада ветеранов", - подчеркнул Порошенко.