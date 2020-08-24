Ветераны провели Марш независимости в Киеве

Ветераны роSSийско-украинской войны проводят Марш Независимости в центре Киева .

Ход начался в 11.00 из парка Шевченко. Марш прошел по Крещатику до Майдана Независимости.

Участники хода также планируют почтить память погибших героев возле Стены Памяти в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. На Майдане Независимости на 14.00 запланировано вече.

Люди одеты в национальную одежду, держат украинские флаги. Есть также активисты с бело-красно-белыми белорусскими стягами.

В отдельную колонну встали военные капелланы.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Марш независимости или Марш защитников Отечества на День Независимости проводят в Украине во второй раз как альтернативу официальным государственным мероприятиям. В прошлом году ход посетило больше людей, чем официальные мероприятия.

Напомним, во время выступления президент Владимир Зеленский пояснил, почему на День Независимости в Украине не проводят военный парад. Президент считает, что место военной технике сейчас на востоке.