С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь

Перескчь границу можно будет только с заграничным паспортом.

С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь
Фото: https://t.me/gpkgovby

С 1 сентября граждане Украины не смогут въехать в Беларусь с внутренним паспортом, а только с заграничным. Об этом информирует телеграм-канал Пограничного комитета Беларуси.

Из перечня докуметов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

С 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.

Граждан Украины, которые направляются в Беларусь с внутренними паспортами или ID-картами, через границу не пропустят.

Напомним, Кабмин частично остановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан в мае.



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