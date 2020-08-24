С 1 сентября изменятся правила въезда украинцев в Беларусь

Перескчь границу можно будет только с заграничным паспортом.

С 1 сентября граждане Украины не смогут въехать в Беларусь с внутренним паспортом, а только с заграничным. Об этом информирует телеграм-канал Пограничного комитета Беларуси.

Из перечня докуметов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси исключается паспорт гражданина Украины (внутренний паспорт).

С 1 сентября украинцы смогут пересекать границу только с заграничными паспортами.

Граждан Украины, которые направляются в Беларусь с внутренними паспортами или ID-картами, через границу не пропустят.

Напомним, Кабмин частично остановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан в мае.