"Океан Эльзы" и "Бумбокс" не позволяли использовать свои песни на концерте к Дню Независимости

По поводу разрешения к ним не обращались.

"Океан Эльзы" и "Бумбокс" не позволяли использовать свои песни на концерте к Дню Независимости
Фото: president.gov.ua

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не позволяли использовать свои песни на концерте "Песенная история современной Украины", который провели на Софиевской площади ко Дню Независимости, об этом пишет Громадське.

Продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов на вопрос, обращались ли к группе по поводу исполнения их песни на концерте, ответил: "Нет, конечно, никто не спрашивал".

Об этом же сказала и представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко: "В отношении вопросов использования песни "Океана Эльзы" сегодня с утра - нет, не давали разрешения! Более того - даже не обращались".

Концерт "Песенная история современной Украины" состоялся во время официальных мероприятий празднования 29-го Дня Независимости.

Песню "Вахтерам" группы "Бумбокс" исполнили "Время и Стекло", а "Там, де нас нема" "Океана Эльзы" - хор и Верка Сердючка.

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