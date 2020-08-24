Музыкант Положинский отказался от ордена "За заслуги"

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает".

Музыкант Положинский отказался от ордена "За заслуги"
Фото: LB.ua

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым его наградил президент Владимир Зеленский своим указом от 21 августа 2020 года.

Свое видеообращение он опубликовал в Фейсбуке.

"Господин президент, не знаю, какова официальная процедура обращения к вам, но слышал, что вы любите общаться через видео. Поэтому считайте это видео моим официальным обращением к вам", - сказал Положинский.

Положинский заявил, что сегодня в колонне Марша защитников Отечества шло "много людей, которые действительно заслуживают высокой государственной награды". Также, отметил он, этого ордена заслуживают люди, содержащиеся в СИЗО по "делу Шеремета", - он назвал имена Андрея (Рифмастера) Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - сказал Положинский.

Напомним, ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Парламент Литвы отказался признать Лукашенко президентом БеларусиПарламент Литвы отказался признать Лукашенко президентом Беларуси
Совбез ООН отказался продлить оружейное эмбарго против ИранаСовбез ООН отказался продлить оружейное эмбарго против Ирана
Тернополь отказался усиливать карантин вопреки рекомендации МОЗТернополь отказался усиливать карантин вопреки рекомендации МОЗ
Зеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам двух погибших при пожаре в одесском колледжеЗеленский вручил ордена "Золотая звезда" родственникам двух погибших при пожаре в одесском колледже
В ГБР заявили, что Порошенко отказался от дачи показанийВ ГБР заявили, что Порошенко отказался от дачи показаний
Зеленский раздал ордена ко Дню КонституцииЗеленский раздал ордена ко Дню Конституции
Верховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину ТрампаВерховный суд США отказался рассматривать жалобу на стальную пошлину Трампа
Профильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу КабминаПрофильный комитет Рады отказался поддержать обновленную программу Кабмина
Суд отказался пересмотреть меру пресечения подозреваемому в госизмене генералу СБУ ШайтановуСуд отказался пересмотреть меру пресечения подозреваемому в госизмене генералу СБУ Шайтанову
Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от "ЕС"Кличко отказался баллотироваться в мэры Киева от "ЕС"
Последние новости
Подгружаем последние новости