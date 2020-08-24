Музыкант Положинский отказался от ордена "За заслуги"

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает".

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым его наградил президент Владимир Зеленский своим указом от 21 августа 2020 года.

Свое видеообращение он опубликовал в Фейсбуке.

"Господин президент, не знаю, какова официальная процедура обращения к вам, но слышал, что вы любите общаться через видео. Поэтому считайте это видео моим официальным обращением к вам", - сказал Положинский.

Положинский заявил, что сегодня в колонне Марша защитников Отечества шло "много людей, которые действительно заслуживают высокой государственной награды". Также, отметил он, этого ордена заслуживают люди, содержащиеся в СИЗО по "делу Шеремета", - он назвал имена Андрея (Рифмастера) Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - сказал Положинский.

Напомним, ко Дню Независимости президент Владимир Зеленский присвоил почетные звания "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.