В Киеве в акциях ко Дню Независимости приняли участие 20 тыс. человек

Празднование прошло спокойно.

В Киеве в акциях ко Дню Независимости приняли участие 20 тыс. человек
Фото: Макс Требухов

В Киеве в акциях ко Дню Независимости приняли участие 20 тыс. человек. О этом сообщили в Национальной полиции.

"Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", - говорится в сообщении.

К патрулированию привлекались 4,5 тысячи правоохранителей - работников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих Национальной гвардии.

На усиленный вариант службы подразделения МВД перешли 22 августа.

Напомним, 24 августа в столице прошли праздничные мероприятия ко Дню Независимости. На Софиевской площади провели официальные торжества и концерт. На Крещатике и Майдане состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны роSSийско-украинской войны.

Днем в полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в Киеве, среди них Майдан Независимости, станция метро "Крещатик", аэропорт "Киев", сеть магазинов, два моста, торговый центр. Взрывчатку не нашли.



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