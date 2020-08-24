В Киеве в акциях ко Дню Независимости приняли участие 20 тыс. человек. О этом сообщили в Национальной полиции.

"Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", - говорится в сообщении.

К патрулированию привлекались 4,5 тысячи правоохранителей - работников Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащих Национальной гвардии.

На усиленный вариант службы подразделения МВД перешли 22 августа.

Напомним, 24 августа в столице прошли праздничные мероприятия ко Дню Независимости. На Софиевской площади провели официальные торжества и концерт. На Крещатике и Майдане состоялся Марш защитников, в котором приняли участие ветераны роSSийско-украинской войны.