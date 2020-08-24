Лукашенко уволил посла Беларуси в Словакии, поддержавшего протестующих

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко освободил от должности посла в Словакии Игоря Лещеню, который первым из дипломатов поддержал протестующих.

Как сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Лещеня стал первым из действующих руководителей белорусских дипмиссий, кто поддержал мирных протестующих.

18 августа он подал заявление об отставке.

Лещеня работал в МИД с 1994 года. Занимал различные должности в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 год был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента, сразу после которых по всей стране начались массовые протесты и забастовки. Белорусы требуют честных выборов без Александра Лукашенко. Акции протеста сопровождались кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОНа применяли против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около семи тысяч человек. Многих по нескольку дней держали в СИЗО , подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием. В ООН сообщили о гибели четырех человек в результате травм, полученных во время протестов. Правозащитники говорят о пяти жертвах.