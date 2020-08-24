Лукашенко поручил "разобраться" с учителями, которые не разделяют государственную идеологию

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться".

Лукашенко поручил "разобраться" с учителями, которые не разделяют государственную идеологию
Фото: tut.by

Первый президент Беларуси Александр Лукашенко поручил "разобраться" с учителями, которые не разделяют государственную идеологию. Об этом он сказал 24 августа, принимая доклад министра образования Беларуси, передает Белта.

"Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды на учителей, врачей", - сказал он.

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - высказался Лукашенко.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы и государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко назвал фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами". Он попросил граждан простить "ошибки правоохранителей".

23 августа во время массового марша "За новую Беларусь" Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске в бронежилете и с оружием.

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