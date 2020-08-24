Австрия высылает роSSийского дипломата, вероятно, из-за промышленного шпионажа

Он должен покинуть страну до 1 сентября.

Австрия высылает роSSийского дипломата, вероятно, из-за промышленного шпионажа
Фото: monsieur-des-drapeaux.com

Австрия объявила одного из роSSийских дипломатов персоной нон грата. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Австрии 24 августа, передает DW.

Представитель МИД отказался сообщить подробности, указал лишь, что сотрудник посольства РоSSии совершил действия, нарушавшие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

О высылке дипломата написало также издание Kronen Zeitung. По данным газеты, его подозревают в промышленном шпионаже.

Вероятно, он получал информацию об одном из австрийских высокотехнологичных предприятий от работающего там гражданина Австрии.

Издание отмечает, что россиянин отказался давать показания, сославшись на дипломатический иммунитет.

Газета пишет, что такой инцидент в истории двусторонних отношений произошел впервые. Дипломат должен покинуть страну до 1 сентября.

В посольстве РФ в Австрии, комментируя решение МИД, заявили: "Возмущены безосновательным решением австрийских властей, ущербным для конструктивных роSSийско-австрийских отношений. Уверены, что зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать".

Напомним, в июне Чехия выслала двух роSSийских дипломатов из-за ложного сообщения о подготовке массового отравления рицином.

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