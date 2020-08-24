Украина пригласила Германию на платформу по деокупации Крыма

Украина предложила Германии присоединиться к международной платформе по деокупации Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Гайко Маасом в Киеве , передает Укринформ.

"Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня, мы держим его очень высоко. Я проинформировал Гайко [Мааса] о том, что МИД разработало концепцию международной платформы по поводу Крыма, и после ее окончательной финализациии, утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - отметил Кулеба.