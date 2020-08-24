Украина пригласила Германию на платформу по деокупации Крыма

Концепция платформы уже разработана.

Украина пригласила Германию на платформу по деокупации Крыма
Дмитро Кулеба та Гайко Маас у Києві
Фото: Укрінформ

Украина предложила Германии присоединиться к международной платформе по деокупации Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с главой немецкого МИД Гайко Маасом в Киеве, передает Укринформ.

"Отдельно мы уделили внимание вопросу Крыма. Этот вопрос всегда на повестке дня, мы держим его очень высоко. Я проинформировал Гайко [Мааса] о том, что МИД разработало концепцию международной платформы по поводу Крыма, и после ее окончательной финализациии, утверждения мы будем благодарны Германии, если она рассмотрит наше предложение и свой формат участия в этой платформе", - отметил Кулеба.

Напомним, в начале июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деокупации Крыма. По мнению главы МИД, Украина должна решать несколько тактических и одно стратегическое задание.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"
Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - ДжапароваУкраина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - Джапарова
Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в КрымуУкраина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму
Навального перевезли в Германию (обновлено)Навального перевезли в Германию (обновлено)
РоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в ГерманиюРоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в Германию
Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - АваковУкраина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Умань, - Аваков
Прокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени ЧелебиджиханаПрокуратура Крыма возбудила дело из-за задержания гражданина Украины за якобы участие в батальоне имени Челебиджихана
Украина с ноября в четыре раза снижает стоимость электронной визы для иностранцевУкраина с ноября в четыре раза снижает стоимость электронной визы для иностранцев
Украина передала Ливану гуманитарную помощь на 8,4 млн гривенУкраина передала Ливану гуманитарную помощь на 8,4 млн гривен
Украина прекратила еще одно соглашение с РоSSиейУкраина прекратила еще одно соглашение с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости