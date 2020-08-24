Участники Марша защитников направились под ОП, требуют освободить Антоненко, Кузьменко и Дугарь

Люди скандируют "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключенным" и "Хватит лжи".

Фото: Макс Требухов

Несколько сотен участников Марша защитников направились с Майдана Независимости к Офису президента. Они требуют освободить из-под стражи подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко, а также Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, которые находятся под домашним арестом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Участники акции держат национальную символику, баннеры с лозунгами: Free Riff, Free Kuzmenko и Free Dugar. Во главе колонны несли баннер "Муки невиновных провоцируют восстание". Есть представители полка "Азов" и "Национального корпуса".

Люди скандируют: "Ищите настоящих убийц", "Свободу политзаключенным" и "Хватит лжи".

В 17.00 активисты планируют идти к Офису генпрокурора и провести там ночь накануне суда по поводу изменения меры пресечения Андрею Антоненко.

Напомним, суд оставил под стражей подозреваемого в деле Шеремета Андрея Антоненко до 13 сентября.

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