Зеленский дал DZIDZIO и Михалку "заслуженного артиста"
Указы подписаны к Дню Независимости.
Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.
Награждение транслировали на странице Офиса президента в Фейсбук.
Перед выступлением президента к Дню Независимости Михаил Хома исполнил гимн Украины. Вручая ему награду, Зеленский сказал: "Я тебя поздравляю. Гимн, конечно, это - высший пилотаж".
Награждая Михалка, президент сказал: "Спасибо тебе, ты - молодец".
Также орденом "За заслуги" 3-й степени награжден первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
Ведущий церемонии отметил, что Джелялов сейчас находится во временно оккупированном Крыму, и награда ему будет передана.
Награды за весомый вклад в укрепление обороноспособности страны получили 16 военных и полицейских.
Среди военнослужащих награды за весомый личный вклад в укрепление обороспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм получили:
Василий Приходченко, старший солдат;
Александр Рапута, старший лейтенант;
Роман Малышкин, майор;
Сергей Куляс, полковник;
Сергей Кисленских, майор полиции;
Андрей Гнатов, полковник;
Григорий Федик, старший прапорщик;
Александр Гордузенко, старший мичман;
Андрей Кобыльчук, майор;
Андрей Кузьменко, солдат;
Александр Черний, старший прапорщик;
Степан Губчишин, старший сержант;
Владимир Сотников, капитан полиции;
Виталий Олейник, младший сержант запаса.
Марк Витренко, старший солдат запаса;
Ольга Робчук, подполковник медицинской службы.
Отметили также врачей, учителей и ученых.
Напомним, ко Дню Конституции Зеленский присвоил звание "заслуженного артиста" певцам Алексею Потапенко (Потап) и Арсену Мирзояну. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль удостоены ордена княгини Ольги ІІІ степени.
Во время речи к Дню Независимости Зеленский также предложил основать премии имени Скорика и Патона. Награды будут вручать за весомый вклад в развитие науки и музыкального искусства.