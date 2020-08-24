Зеленский дал DZIDZIO и Михалку "заслуженного артиста"

Указы подписаны к Дню Независимости.

Зеленский дал DZIDZIO и Михалку "заслуженного артиста"
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины" белорусскому исполнителю, экс-лидеру группы "Ляпис Трубецкой" Сергею Михалку и украинскому певцу и режиссеру Михаилу Хоме, известному как DZIDZIO.

Награждение транслировали на странице Офиса президента в Фейсбук.

Перед выступлением президента к Дню Независимости Михаил Хома исполнил гимн Украины. Вручая ему награду, Зеленский сказал: "Я тебя поздравляю. Гимн, конечно, это - высший пилотаж".

Награждая Михалка, президент сказал: "Спасибо тебе, ты - молодец".

Также орденом "За заслуги" 3-й степени награжден первый заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

Ведущий церемонии отметил, что Джелялов сейчас находится во временно оккупированном Крыму, и награда ему будет передана.

Награды за весомый вклад в укрепление обороноспособности страны получили 16 военных и полицейских.

Среди военнослужащих награды за весомый личный вклад в укрепление обороспособности страны, мужество, образцовое выполнение служебных обязанностей и профессионализм получили:

Василий Приходченко, старший солдат;

Александр Рапута, старший лейтенант;

Роман Малышкин, майор;

Сергей Куляс, полковник;

Сергей Кисленских, майор полиции;

Андрей Гнатов, полковник;

Григорий Федик, старший прапорщик;

Александр Гордузенко, старший мичман;

Андрей Кобыльчук, майор;

Андрей Кузьменко, солдат;

Александр Черний, старший прапорщик;

Степан Губчишин, старший сержант;

Владимир Сотников, капитан полиции;

Виталий Олейник, младший сержант запаса.

Марк Витренко, старший солдат запаса;

Ольга Робчук, подполковник медицинской службы.

Отметили также врачей, учителей и ученых.

Напомним, ко Дню Конституции Зеленский присвоил звание "заслуженного артиста" певцам Алексею Потапенко (Потап) и Арсену Мирзояну. Певицы Ирина Билык и Тина Кароль удостоены ордена княгини Ольги ІІІ степени.

Во время речи к Дню Независимости Зеленский также предложил основать премии имени Скорика и Патона. Награды будут вручать за весомый вклад в развитие науки и музыкального искусства.



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