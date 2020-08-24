В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

Они приехали на Минский тракторный завод, чтобы поддержать бастующих рабочих.

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции
Фото: facebook.com/KavalkovaVolya

В Минске возле тракторного завода ОМОН задержал членов президиума Координационного совета оппозиции - доверенное лицо экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ Сергея Дилевского.

Ковалькова на своей странице в Фейсбук сообщила, что она приехала поговорить с рабочими, которые бастуют, и заместителем генерального директора завода по идеологии.

В это время возле проходной завода собралось около 20 рабочих.

Сотрудники ОМОН обвинили Ковалькову и Дилевского в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли в автозаке.

По информации в ГУВД Мингорисполкома, они задержаны в рамках административного процесса.

Напомним, о создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси Светлана Тихановская объявила 14 августа. В нее вошли представители гражданского общества, известные белоруссы, в частности, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Лукашенко назвал координационный совет попыткой захвата власти.

Протесты в Беларуси начались 9 августа после президентских выборов. ОМОН жестоко задерживал митингующих. Известно о как минимум четырех жертвах протестов.

По воскресеньям вторую неделю подряд в Минске проводят многотысячные марши свободы. Главное требование митингующих - Лукашенко должен уйти с поста президента.

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