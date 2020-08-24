Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потерь и побед. Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу. Боролся и побеждал! И сегодня мы защищаем суверенитет и территориальную целостность своего государства. Гибнут наши лучшие патриоты. Мы преклоняемся перед героями-защитниками. И помним подвиг каждого, - подчеркнул Кличко. - Мы любим свою страну! Изменяем ее, делаем успешной европейской державой. Каждый своими делами - в своем городе, поселке, селе. С праздником независимости вас! Верьте в себя! Верьте в Украину! Слава Украине! ", - обратился к украинцам Виталий Кличко