Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости

В поздравлении городской голова поблагодарил украинских героев-защитников.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Независимости. Видео с поздравлением он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Независимость и свобода завоевываются в борьбе. Ценой единения и усилий многих людей. Ценой потерь и побед. Украинский народ всегда отстаивал свое достоинство и свою свободу. Боролся и побеждал! И сегодня мы защищаем суверенитет и территориальную целостность своего государства. Гибнут наши лучшие патриоты. Мы преклоняемся перед героями-защитниками. И помним подвиг каждого, - подчеркнул Кличко. - Мы любим свою страну! Изменяем ее, делаем успешной европейской державой. Каждый своими делами - в своем городе, поселке, селе. С праздником независимости вас! Верьте в себя! Верьте в Украину! Слава Украине! ", - обратился к украинцам Виталий Кличко

Напомним. в нынешнем году Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения Независимости. В Киеве на Софийской площади провели торжества и концерт. На Крещатике и Майдане прошел Марш ветеранов.

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