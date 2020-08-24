Мировые политики поздравляют Украину с Днем Независимости

День Независимости Украины: мировые политики высоко оценили усилия Зеленского по достижению мира

По случаю Дня Независимости в Украину поступило много поздравлений от мировых лидеров. Они выражают не только поздравления с праздником, но и поддержку территориальной целостности Украины.

Свое пространное поздравление украинцам прислал американский президент Дональд Трамп. Так случилось, что уже почти год Украина находится в эпицентре американской политики, а от позиции украинского руководства, как ни парадоксально, может зависеть исход президентской гонки в США. Поэтому сегодня для действующего американского гаранта доброе расположение Украины не менее важно, чем для нас, украинцев, расположение Америки.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 миллиона долларов помощи Украине в борьбе с коронавирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять роSSийской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", - написано, в частности, в поздравлении Трампа.

Трамп также пообещал, что США будут и далее отстаивать территориальную целостность Украины и требовать возвращения захваченных территорий, включая и полуостров Крым.

День Независимости Украины: мировые политики высоко оценили усилия Зеленского по достижению мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем поздравлении отметил настойчивость, с которой украинский президент Владимир Зеленский пытается достичь мира на Донбассе, а также его самоотверженность и открытость к диалогу. Он также заверил украинцев, что его страна вместе с Германией не изменит своих позиций касательно захваченных украинских территорий.

"В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", - пообещал украинцам в своем праздничном приветствии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Не забыла отправить свои приветствия президенту Зеленскому, а в его лице и всем украинцам, и королева Великобритании Елизавета ІІ.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины в это трудное время", - написала венценосная особа.

Папа Франциск в своем приветствии сообщил, что молится о благополучии и процветании Украины и ее граждан.

"В это время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я заверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны", – написал понтифик.

Кроме того, нашу страну поздравили с главным национальным праздником десятки лидеров других стран Европы и всего мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении к празднику с удовлетворением отметил, что уже 29 дней на Востоке Украине нет ни одной потери. Ради этого стоит и дальше продвигать мирный процесс. Он также выразил уверенность, что Украина в скором времени сможет преодолеть и коронавирус, который также уносит жизни наших граждан.


Марченко Любов, Тудей

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