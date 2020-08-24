На торжествах ко Дню Независимости выступила Сердючка на крыше вагона

Во время официальных празднований устроили концерт украинских хитов, некоторые из них - на русском языке.

На торжествах ко Дню Независимости выступила Сердючка на крыше вагона
Фото: скріншот

На Софийской площади во время официальных торжеств к 29-й годовщине Независимости Украины провели концерт. Трансляцию вели на странице Офиса президента в Фейсбуке.

"Давайте никогда не забывать, нам есть кем и чем гордиться. У нашей страны много сокровищ - особенно научных, у нашей страны богатая история - особенно музыкальная история Независимости", - анонсировал концерт президент во время речи.

Выступления начали "Мелодией" Скорика, потом пели Монатик, Потап, Тарас Тополя, Джамала, Нина Матвиенко, Ирина Билык, Оля Полякова и другие знаменитости. Верку Сердючку завезли на площадь на крыше вагона на колесах.

Некоторые песни исполняли на русском языке.

Планировалось, что на концерте прозвучат песни, которые были популярными в независимой Украине.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Напомним, в нынешнем году Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения Независимости. В Киеве провели торжественные мероприятия с участием президента Владимира Зеленского. Также запланован Марш ветеранов.

Во время выступления глава государства пояснил, почему в этот день не проводят военный парад. По его мнению, военная техника сейчас должна быть на востоке. Зеленский также попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину.

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