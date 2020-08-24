Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"

"Наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть".

Фото: Команда Зеленского

Президент Владимир Зеленский пояснил, почему в Украине не проводят военный парад ко Дню Независимости. Об этом он сказал в своей речи по случаю праздника, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию " - сказал Зеленский.

Президент считает, что военный парад следует проводить, когда Украина вернет все свои территории.

"Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость ", - высказался глава государства.

Во время выступления Зеленский попросил “не путаться под ногами” тех, кто имел шанс построить Украину, но этого не сделал.

Напомним, в нынешнем году Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения Независимости.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
В Самборе на Львовщине отказались усиливать карантинВ Самборе на Львовщине отказались усиливать карантин
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить УкраинуЗеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину
Зеленский собрал четырех президентов на "линейке чести и памяти"Зеленский собрал четырех президентов на "линейке чести и памяти"
Зеленский поздравил украинцев с Днем флагаЗеленский поздравил украинцев с Днем флага
Украина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - ДжапароваУкраина стремится использовать платформу Тюркского союза для деокупации Крыма, - Джапарова
Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в КрымуУкраина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму
STEM-система образования будет внедрена в УкраинеSTEM-система образования будет внедрена в Украине
Зеленский: "Кравчук - лицо украинской дипломатии", Фокин в составе ТКГ "тоже на месте"Зеленский: "Кравчук - лицо украинской дипломатии", Фокин в составе ТКГ "тоже на месте"
Зеленский не видит смысла переносить переговоры из МинскаЗеленский не видит смысла переносить переговоры из Минска
Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа"Зеленский отрицает, что использует служебные поездки для агитации за "Слугу народа"
"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять Лукашенко", - Тихановская"Народ Беларуси уже никогда не сможет принять Лукашенко", - Тихановская
Последние новости
Подгружаем последние новости