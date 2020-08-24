Зеленский: "Военный парад будет, когда Украина вернет свои территории"

"Наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть".

Фото: Команда Зеленского

Президент Владимир Зеленский пояснил, почему в Украине не проводят военный парад ко Дню Независимости. Об этом он сказал в своей речи по случаю праздника, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня всех ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы смогут искренне поблагодарить и поклониться во время их шествия по Крещатику. А наша военная техника - сегодня на востоке. И я уверен, что именно так и должно быть. Потому что танки, бронетранспортеры, самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы. В стране, которая защищает свой суверенитет с оружием в руках, техника должна быть не в мирном Киеве , а на передовой. Там, где она сейчас нужна. И только так и должно быть, если мы уважаем свою армию " - сказал Зеленский.

Президент считает, что военный парад следует проводить, когда Украина вернет все свои территории.

"Парад у нас обязательно будет в будущем. Парад украинской победы. Когда мы вернем всех наших людей и все наши территории, когда на нашей земле будет прочный мир, мы сделаем большой парад всех наших войск и техники. Парад, после которого больше ни у кого даже не возникнет мысли нарушить мир в Украине, посягнуть на ее свободу и независимость ", - высказался глава государства.

Во время выступления Зеленский попросил “не путаться под ногами” тех, кто имел шанс построить Украину, но этого не сделал.

Напомним, в нынешнем году Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения Независимости.