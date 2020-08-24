Зеленский попросил "не путаться под ногами" тех, кто имел шанс построить Украину

Президент выступил на торжествах ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский во время торжеств ко Дню Независимости попросил не "путаться под ногами Украины" тех, кто имел шанс ее построить. Об этом глава государства сказал в своей речи.

Президент рассказал, что строит страну, которая не оставляет своих и всегда готова дать отпор, страну с хорошими дорогами и страну, где оживленные споры идут только о том, как назвать ракету, которая полетит в космос, или построенный корвет.

"Все, кто готов помогать украинцам строить такую Украину, добро пожаловать - присоединяйтесь. Других просим не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать, люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь под ногами Украины, которая движется вперед", - сказал Зеленский.

"Те, кто отдал часть территорий, будут давать показания, а не произносить проповеди о патриотизме", - высказался президент.

Зеленский также похвастался, что 29-й день подряд на востоке Украины нет боевых потерь, и выразил надежду, что вскоре сможет получить смс от министра здравоохранения о "ноль заболевших и ноль умерших" от коронавируса.

Президент задался вопросом, “какой подарок от нас хотела бы получить Украина".

"Я думаю, каждая мама хочет, чтобы ее дети не ссорились. Может, детям нечего соревноваться в том, кто больше и правильнее любит мать Украину? Она мечтает, чтобы мы были едиными и сплоченными. И сделать ей такой подарок нам точно под силу. Надо вспомнить, что, независимо от языка, религии, национальности, мы - братья и сестры. Мы все - дети Украины. И никому не давать шанса посеять между нами раздор. Ни соседям, ни внутренним чужакам. Тем, кто обворовывал нашу маму Украину много лет, потому что никогда не считали его родной ", - сказал Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, в нынешнем году Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения Независимости. В связи с торжественными мероприятиями в центре Киева перекрыто движение.

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