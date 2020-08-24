Теракт в Сирии: мощный взрыв газопровода оставил без электричества всю страну

Взрыв газопровода и полный блэкаут в Сирии: правительство страны заявляет о масштабном теракте

Сегодня ночью произошел масштабный взрыв на газопроводе в провинции Дамаск. Об этом сообщило сирийское информагентство SANA. Разрушения от взрыва были настолько сильны, что привели к отключению электричества во всей Сирии.

Взрыв газопровода и полный блэкаут в Сирии: правительство страны заявляет о масштабном теракте

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключения электричества в Сирии", - сообщил министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли.

Взрыв газопровода и полный блэкаут в Сирии: правительство страны заявляет о масштабном теракте

Вся страна погрузилась во тьму. Взрывом выведены из строя сразу три станции. Специалисты срочно пытаются восстановить электропитание, однако на утро сегодняшнего дня его еще нет. В то же время министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем высказал предположение, что такой масштабный взрыв не мог быть случайным, это скорее - теракт. Но пока никто не взял на себя ответственность за него.

Взрыв газопровода и полный блэкаут в Сирии: правительство страны заявляет о масштабном теракте

Напомним, недавно произошел мощный взрыв в порту ливанской столицы Бейрута . Детонация была настолько мощной, что взрывная волна долетела до острова Кипр, расположенного за две сотни километров от эпицентра события. А в самом Бейруте весь порт лежит в руинах и еще полгорода претерпело разрушения. Погибло почти две сотни человек. Еще несколько тысяч жителей ливанской столицы получили ранения. Эксперты пришли к выводу, что это взорвались склады с аммиачной селитрой. Однако до сих пор нет однозначного ответа, что к этому привело: пресловутый человеческий фактор или умышленная диверсия.


Марченко Любов, Тудей

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