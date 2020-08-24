Теракт в Сирии: мощный взрыв газопровода оставил без электричества всю страну

Сегодня ночью произошел масштабный взрыв на газопроводе в провинции Дамаск. Об этом сообщило сирийское информагентство SANA. Разрушения от взрыва были настолько сильны, что привели к отключению электричества во всей Сирии.

"Взрыв на Арабском газопроводе между районами Думайра и Адриа в провинции Дамаск привел к общему отключения электричества в Сирии", - сообщил министр электроэнергии Сирии Зухейр Харбутли.

Вся страна погрузилась во тьму. Взрывом выведены из строя сразу три станции. Специалисты срочно пытаются восстановить электропитание, однако на утро сегодняшнего дня его еще нет. В то же время министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем высказал предположение, что такой масштабный взрыв не мог быть случайным, это скорее - теракт. Но пока никто не взял на себя ответственность за него.

Напомним, недавно произошел мощный взрыв в порту ливанской столицы Бейрута . Детонация была настолько мощной, что взрывная волна долетела до острова Кипр, расположенного за две сотни километров от эпицентра события. А в самом Бейруте весь порт лежит в руинах и еще полгорода претерпело разрушения. Погибло почти две сотни человек. Еще несколько тысяч жителей ливанской столицы получили ранения. Эксперты пришли к выводу, что это взорвались склады с аммиачной селитрой. Однако до сих пор нет однозначного ответа, что к этому привело: пресловутый человеческий фактор или умышленная диверсия.