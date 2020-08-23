Порошенко: "Наш стяг объединяет украинцев по всему миру"

Фото: eurosolidarity.org

На Майдане Незалежности в Киеве по случаю Дня флага Украины сотни активистов развернули Знамя единства длиной 33 метра.

Об этом сообщили в пресс-службе партии "Евросолидарность".

"Сине-желтый флаг, который благодаря инициативе активистов ОО "Дело общин" начал свой путь в Полтаве 20-метровым, путешествовал по всей Украине. Общественные активисты в 23 городах дошивали свои части и оставляли свои пожелания единства, свободы и победы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пятый Президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко с супругой Мариной оставили свои подписи и пожелания на Знамени Единства.

Фото: eurosolidarity.org

"В этот день мы поднимаем государственный флаг и склоняем голову в память о тех, кто отдал свою жизнь для того, чтобы существовала Украина. Потому что Государственный Флаг, Государственный Герб, Гимн - это как фундамент построения нашего государства. За то, чтобы этот флаг существовал, и для того, чтобы государство существовало, сотнями лет украинцы отдавали свою жизнь. Как будто священный огонь, они с этим флагом ехали в лагеря ГУЛАГа, держали его в укрытиях УПА, хранили в шестидесятых в самиздате. Для того, чтобы в восьмидесятых миллионы украинцев под этим флагом и под звуки «Ще не вмерла Украина» похоронили империю. Нам это удалось", - приводит пресс-служба слова Петра Порошенко.

"Но особое звучание наш Гимн и важность наш Флаг получили во время Революции Достоинства. 22 января, в День Соборности, учитель из Донецка Анатолий Чайка здесь рядом, на Грушевского отказался отдавать "беркутам" наш флаг. Ему сломали обе кости, но он флаг не отдал. Ибо это был символ нашей победы, будущей победы", - добавил Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Он призвал всех обязательно побывать в Музее истории Украины во Второй мировой войне, где развернута экспозиция флагов.

"Там есть флаг, который был поднят над старым терминалом Донецкого аэропорта. Флаг, который был поднят двумя фантастическими людьми - Мирославом Гаем, бойцом Национальной гвардии, и Сергеем Шевчуком, воином славной девяносто пятой аэромобильной десантной бригады, - на 120-ти метровую телебашню на горе Карачун перед освобождением Славянска. Там есть флаги, которые подняла 93 бригада над шахтой Бутовка", - отметил пятый президент.

Фото: eurosolidarity.org

Он также упомянул о героическом подвиге Владимира Балуха, которого роSSийские оккупанты бросили в тюрьму за то, что он поднял украинский флаг над своим домом в Крыму.

"Он знал, что его за это ждет, но он демонстрировал, что украинцев не запугать. Владимира мы вытащили из тюрьмы. И так, как Владимир Балух, будут освобождены Украинские Крым и Донбасс", - подчеркнул Порошенко.

"Мы должны вспомнить героического Владимира Рыбака, в 2014-м остановившего стягивание украинского флага с захваченной русскими террористами Горловки. Его схватили, много часов пытали и убили, но он знал, что он борется за украинское государство и украинский флаг", - сказал Петр Порошенко.

"Именно украинский флаг объединяет всю Украину и украинцев нашего государства и всего мира. Независимо от языка, национальности, религии. Это как идентификатор "свой-чужой"", - добавил он.

Фото: eurosolidarity.org

Марина Порошенко поздравила украинцев с праздником Государственного Флага.

"В последние годы Флаг и Гимн получили для нас особое значение. Гимн мы поем, когда происходят очень серьезные национальные события. И чувствуем большой подъем и гордость, видя сине-желтый флаг, развевающийся среди флагов других стран. И именно под этими цветами мы защищаем наши границы, мы строим нашу страну и воспитываем молодое поколение украинских патриотов", - сказала Марина Порошенко.