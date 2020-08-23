Зеленский собрал четырех президентов на "линейке чести и памяти"

По его словам, они стояли там, чтобы понять, какую страну построили.

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня флага Украины пригласил четырех президентов Украины - Леонида Кравчука, Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко - на "линейку чести и памяти".

Об этом Глава государства написал в Facebook.

По словам Зеленского, они стояли там, чтобы осознать, какую страну построили.

"Сегодня рядом со мной на "линейке чести и памяти" стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили", - написал Зеленский.

Он выразил уверенность, что каждый из президентов Украины "по-своему ценит и любит свою страну", ценит собственные наработки и не позволит разорвать страну "ради сиюминутных политических целей".

"Мимолетное проходит, вечное остается. Вечное - это Украина, в которой от каждого из нас есть очень весомая частица искренней любви...", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня состоялись торжества по случаю Дня флага Украина. На церемонии присутствовали первый, второй, третий, пятый и шестой президенты Украины.

Владимир Зеленский передал подразделениям Вооруженных сил Украины образцы вооружения и военной техники, средства связи и приборы наблюдения.