"Европейская солидарность" переделала рекламу "Слуги народа" под себя

Партия "Европейская солидарность" разместила на бордах в столице оригинальную рекламу. Политсила Петра Порошенко несколько видоизменила известную политическую рекламу "Слуги народа", которую президентская партия уже размещает перед местными выборами.

На рекламе "Слуги", выполненной в традиционных зелено-желтых цветах партии, красуется надпись: "Украина – это ты". Дизайнеры "Европейской солидарности" изготовили свою предвыборную агитку в виде листа, который наклеен поверх рекламы "Слуги". На фото – майдан 2014 года и подпись "Это мы!". При этом на рекламе политсилы Зеленского слово "Украина" якобы не заклеено – так, что в итоге получается надпись: "Украина – это мы!".

В общем, чем ближе к выборам, тем больше политики начинают изощряться в креативе и троллить друг друга.

Кстати, местные выборы, намеченные на 25 октября, могут не состояться. Все зависит от того, насколько к тому времени коронавирус захватит Украину. Если более половины территории страны окажется в "красной" зоне, выборы придется переносить.