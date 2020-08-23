В МИД Беларуси ответили Зеленскому относительно новых выборов

Ранее Зеленский рассказал, что на месте Лукашенко он бы объявил досрочные президентские выборы

В МИД Беларуси ответили Зеленскому относительно новых выборов
Фото: TUT.BY

Официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о проведении новых выборов в Беларуси.

Об этом сообщает TUT.BY.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Euronews рассказал, что на месте Александра Лукашенко он бы объявил досрочные выборы и подал в отставку с поста президента.

"Знаете, Украина - братская для нас страна, и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас мы точно нуждаемся не в них", - сказал Анатолий Глаз.

Он добавил, что у украинского руководства в течение ближайших лет будет внутри своей страны много более важных вопросов, чем "раздавать советы соседям".

Напомним, массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержание сопровождалось чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время акций протеста четыре человека погибли. МВД Беларуси ранее сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о по меньшей мере пяти жертвах.

Лукашенко считает фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами" и запугивает белорусов "введением войск НАТО".

Ранее Лукашенко поручил предупредить Зеленского и других президентов Европы об ответственности за "разжигание беспорядков", намекнув, что Украина якобы причастна к "финансированию" протестов.

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