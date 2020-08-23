Экс-нардеп Ярынич подал в суд на Супрун

Экс-нардеп Константин Ярынич подал в суд на бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. Об этом на своей странице в фейсбук написал активист и исполнительный директор организации ArcUA.org Станислав Грещишин.

"Константин Ярынич подал в суд иск на Ульяну Супрун о защите чести и достоинства. После того, как она написала о инциденте с его участием в июне, иск он писал почти два месяца", - отметил Грещишин.

По его словам, иск принял суд Кропивницкого, родного города Ярынича, хотя дело должен рассматривать суд по месту регистрации ответчика.

"Похоже, что Ярыничу не нравится, что все знают секрет его успеха (папа был главным врачом учреждения, затем сын был главным врачом, затем снова папа, теперь снова сын), и он хочет иметь какую-то бумажку от местного суда, что он святой человек", - высказался активист.

Напомним, в конце июня Супрун сообщила, что ее "пытались нагло сфотографировать". Экс-министр рассказала, что вечером возле ее дома неизвестный мужчина совал телефон ей в лицо, он себя очень нахально, "как будто хотел испугать".

По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину. Супрун удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо прочих, сидел мужчина, очень похожий на Константина Ярынича.

Ярынич - народный депутат 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко". В 2007 году стал главным врачом Кировоградского областного онкологического диспансера.

В мае 2020 года стало известно, что он претендует на пост главы Национальной службы здоровья.