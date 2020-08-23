На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"

Мужчина привлек внимание полицейских пдозрительным поведением в метро.

На Майдане в Киеве полиция задержала "ополченца ДНР"
Фото: npu.gov.ua

На Майдане Независимости в Киеве 23 августа полицейские задержали человека с удостоверением пророSSийской террористической группировки "ДНР". Об этом сообщили в столичной полиции.

"Полицейские метрополитена на станции метро "Майдан Независимости" обратили внимание на человека, который странно себя вел. Когда его пригласили в комнату полиции, выяснилось, что он прибыл в Киев с временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

Во время поверхностного осмотра у него нашли документы, выданные оккупационной властью террористической группировки "Донецкая народная республика".

В частости, у него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, раньше пограничники Донецкого пограничного отряда разоблачили 40-летнего жителя Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований.

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