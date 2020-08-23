В Беларуси проходит массовый марш (обновлено)

Главное требование протестующих - Лукашенко должен уйти с поста президента.

Обновление 15.20. На площади Независимости в Минске десятки тысяч людей собрались на "Марш новой Беларуси", передает TUT.by.

Колонны протестующих из других районов города продолжают направляться в центр белорусской столицы. Люди скандируют: " Беларусь ", "Иди", несут бело-красно-белые стяги. Многолюдные марши собрались также в Бресте, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бобруйске.

Около стелы в Минске, где на прошлой неделе собралось более 200 тыс. человек, растянули колючую проволоку. Фото опубликовал телеграм-канал "Спадчына". По информации TUT.by, возле стелы дежурят военнослужащие.

Фото: t.me/spadczyna

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

13:30. В Беларуси люди снова собираются на массовый марш. Митинги в Минске и других городах запланированы на 14.00 в воскресенье. Об этом сообщает телеграм-канал NEXTA.

"Мы не отступим, пока не будут выполнены три народных требования: свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновыми в пытках и убийствах, отход Лукашенко. Нам предложили все забыть и простить, но оккупанты не понимают, насколько сильные чувства разбудили в белоруссах", - говорится в сообщении.

Рабочих предприятий и бывших работников милиции попросили приходить в форме, чтобы люди могли их поддержать. Жителей городов призвали ехать организованными колоннами в Минск и солидарно противостоять ГАИ в случае задержания.

"Белоруссы, вопрос нашей победы зависит только от времени. У нас есть четкий план того, как избавиться от оккупантов с минимальным потерями. Если продолжим объединяться и организовываться в одну народную силу, то режим падет намного быстрее", - сказано в сообщении.

"Белсат" сообщает, что жители Минска заметили в городе автозаки, автомобили с колючей проволокой и водометы. Euroradio пишет, что в центре столицы также стоят автобусы с работниками силовых структур.

Как передает "Наша нива", техника стоит недалеко от площади Независимости, где должен стартовать марш. По информации издания, проезд к площади пока что заблокирован. Но закрылись прилегающие станции метро.

В МВД Республики заявили об усиленных мерах безопасности в связи с запланированным протестным ходом.

"Марш новой Беларуси" должен начаться от площади Независимости в Минске в 14.00.

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Фото: TUT.by

Напомним, в прошлое воскресенье в Минске прошла самая массовая акция в истории Беларуси..В марше "За свободу" приняло участие более 200 тысяч людей.