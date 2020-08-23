Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального

Накануне политика самолетом транспортировали из Омска.

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального
Фото: twitter.com/MBKhMedia

Немецкая полиция установила круглосуточную охрану возле госпиталя "Шарите" в Берлине, куда накануне доставили роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщило "МБХ медиа".

"Мы будем тут всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили полицейские журналистам 22 августа.

Утром 23 августа возле клиники дежурили несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его отправили в больницу. Предварительным дагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не пришел в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние политика врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Сначала врачи не позволяли транспортировать политика, поясняя запрет его тяжелым состоянием. Однако впоследствии согласились с требованием родственников Навального. 22 августа утром самолет с роSSийским оппозиционером на борту успешно приземлился в Берлине.

Полет из Омска продолжался около шести часов. После приземления Навального повезли в клинику Charite.

22 августа в Министерстве охраны здоровья Омской области сообщили, что в анализах политика нашли алкоголь и кофеин. Диагноз Навальному до сих пор не установлен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Блок рекламы


Похожие новости
Навального перевезли в Германию (обновлено)Навального перевезли в Германию (обновлено)
РоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в ГерманиюРоSSийские врачи разрешили перевезти Навального в Германию
Врачи не дают разрешения на транспортировку Навального за границу
Полиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на ПолтавщинеПолиция будет расследовать восстановление памятника советскому деятелю Подгорному на Полтавщине
Под посольством Беларуси произошла потасовка, полиция задержала Александра Кольченко (обновлено)Под посольством Беларуси произошла потасовка, полиция задержала Александра Кольченко (обновлено)
Полиция не обнаружила "прослушки" в квартире журналиста "Схем", но открыла дело о нарушении частной жизниПолиция не обнаружила "прослушки" в квартире журналиста "Схем", но открыла дело о нарушении частной жизни
Полиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город” с начала годаПолиция Киева отчиталась о раскрытии более 1500 правонарушений с помощью системы “Безопасный город” с начала года
В киевский военный госпиталь эвакуировали 13 раненых на Донбассе бойцовВ киевский военный госпиталь эвакуировали 13 раненых на Донбассе бойцов
Полиция отрицает, что нашла следы взрывчатки на месте пожара в доме ШабунинаПолиция отрицает, что нашла следы взрывчатки на месте пожара в доме Шабунина
Полиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтераПолиция Киева рассказала о следственных действиях в рамках расследования смерти волонтера
Последние новости
Подгружаем последние новости