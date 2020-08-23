Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь, где лечат Навального

Немецкая полиция установила круглосуточную охрану возле госпиталя "Шарите" в Берлине, куда накануне доставили роSSийского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщило "МБХ медиа".

"Мы будем тут всю ночь. Да, это связано с госпитализацией господина Навального", - заявили полицейские журналистам 22 августа.

Утром 23 августа возле клиники дежурили несколько автобусов полиции, а также около 10 полицейских, которые перемещаются по периметру группами по 2-5 человек.

Напомним, что Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его отправили в больницу. Предварительным дагнозом назвали токсическое отравление.

Навальный не пришел в сознание и впал в кому. Его подключили к аппарату ИВЛ. Состояние политика врачи называли стабильно тяжелым.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что клиники Германии и Франции готовы предоставить медицинскую помощь Алексею Навальному. В ночь на 21 августа в Омск из Германии вылетел самолет, чтобы забрать политика.

Сначала врачи не позволяли транспортировать политика, поясняя запрет его тяжелым состоянием. Однако впоследствии согласились с требованием родственников Навального. 22 августа утром самолет с роSSийским оппозиционером на борту успешно приземлился в Берлине.

Полет из Омска продолжался около шести часов. После приземления Навального повезли в клинику Charite.

22 августа в Министерстве охраны здоровья Омской области сообщили, что в анализах политика нашли алкоголь и кофеин. Диагноз Навальному до сих пор не установлен.