Во время торжеств ко Дню флага Вооруженным силам передали 132 единицы техники

На церемонии присутствовали первый, второй, третий, пятый и шестой президенты Украины.

Фото: president.gov.ua

Подразделения Вооруженных сил Украины получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Соответствующие сертификаты президент Владимир Зеленский передал представителям украинской армии 23 августа во время торжеств ко Дню Государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передает пресс-служба главы государства.

"Сегодня подразделениям Вооруженных сил для выполнения заданий по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64 и Т-62, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - отметил Зеленский.

Переоснащение украинского войска, принятие новейших боевых систем и приведение органов военного управления к стандартам НАТО, по словам Зеленского, является приоритетом.

Президент напомнил, что оборонный бюджет в этом году является наибольшим за всю историю и по сравнению с 2019 годом увеличен почти на 28 млрд грн.

В торжествах по случаю Дня флага приняли участие первый, второй, третий и пятый президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Напомним, в июле украинская армия приняла на вооружение тактическую боевую колесную машину "Дозор-Б". Спецтранспорт разработан специалистами Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. А.А. Морозова.

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