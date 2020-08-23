У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, состояние - тяжелое

СМИ сообщают, что инфицировались также члены ее семьи.

У Юлии Тимошенко выявили коронавирус, состояние - тяжелое
Фото: ba.org.ua

У лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко выявили коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Марина Сорока в Фейсбук.

"Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - написала она.

Раньше РБК-Украина со ссылкой на источники сообщило, что коронавирусом инфицировались также члены семьи Тимошенко.

По сведениям издания, вместе с Тимошенко ковид-19 заболели и ее дочь Евгения Тимошенко вместе с мужем – Артуром Чечеткиным.

Юлии Тимошенко 59 лет.

Напомним, коронавирусом переболел 7-летний сын Владимира Зеленского и первая леди Елена Зеленская.

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