СМИ обнародовали список покупателей "золотых паспортов" Кипра, в перечне - Бахматюк та Злочевскийй

Среди получателей кипрского гражданства - люди, которые подозреваются в уголовных преступлениях, коррупции, находятся под международными санкциями.

СМИ обнародовали список покупателей "золотых паспортов" Кипра, в перечне - Бахматюк та Злочевскийй
Фото: turoboz.ru

Расследователи Аль-Джазиры получили доступ к 1500 конфиденциальных документов, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов лицам, которые представляют угрозу безопасности ЕС. В перечне также есть фамилии украинцев, подозреваемых на родине.

Об этом говорится в пресс-релизе Аль-Джазиры, который есть в распоряжении Украинской правды.

Следственное подразделение Аль-Джазиры получило доступ к паспортным данным лиц, которые приобрели кипрский "золотой паспорт".

Среди получателей кипрского гражданства есть большое количество людей, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений, в коррупции, находятся в международных санкционных списках и тому подобное.

Расследователи изучили заявки на получение гражданства страны по инвестиционной схеме для более чем 2500 лиц в период с 2017 по 2019 год и выявили, что многие из них нарушают как правила Евросоюза, так и нынешние кипрские правила.

Отмечается, что в период с 2017 по 2019 год островное государство, в частности, продало паспорта 35 человекам, которым либо предъявлены уголовные обвинения, в частности, в коррупции, или они осуждены, или находятся под международными санкциями.

Паспорта Кипра предоставили их собственникам право проживать и путешествовать по всему Евросоюзу.

Еще 40 заявителей, которые купили кипрское гражданство, занимали государственные должности в разных странах или были влиятельными политиками, но, вероятно, могли быть причастны к отмыванию денег или взяточничеству.

Согласно данных, в некоторых случаях Кипр продавал паспорта людям всего за несколько дней до их ареста или осуждения. И из-за этого, вероятно, Европейский Союз будет призывать островное государство полностью отказаться от схемы "золотых паспортов".

В перечне покупателей есть украинцы.

Среди них олигарх Олег Бахматюк, который является фигурантом дела о выведении денег из "ВиЭйБи Банка". НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул.

Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот находится в розыске.

Жена бывшего министра обороны времен Януковича Павла Лебедева – Людмила Лебедева. В октябре 2014 года в Украине возбудили дело в отношении восьми бывших министров обороны, среди которых был и Лебедев. Военная прокуратура подозревает его в разрушении структуры армии и подрыве оброноспособности страны.

В перечне также украинский бизнесмен Вадим Шульман из окружения олигарха Игоря Коломойского, бывший начальник Следственного управления налоговой милиции ГНА Украины времен Януковича Анатолий Яковинец.

Кипрские документы содержат имена тысяч состоятельных россиян, многие из которых имеют тесные связи с Кремлем, а также 500 граждан Китая, готовых заплатить миллионы долларов за паспорт ЕС, который предоставляет юридические, банковские и туристические привилегии.

Кроме того, в списке есть член семьи международного террориста Усамы бен Ладена.

Напомним, Кипр начал продавать гражданство за инвестиции в 2014 году на пике финансового кризиса. В начале 2019 года ЕС раскритиковал эту практику и правила программы сделали более жесткими: теперь гражданство не могут получить люди, которым отказали другие страны ЕС, а порог инвестиций повышен с €2 млн до €2,5 млн.

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