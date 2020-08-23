Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа

Никиту Кривцова нашли повешеным, правоохранители утверждают, что на теле повреждений нет.

Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа
Фото: nn.by

В лесопарке, на окраине Минска нашли тело 28-летнего Никити Кривцова, который пропал во время протестов 12 августа. Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива".

По словам жены погибшего, в последний раз Никита выходил на связь 12 августа, в тот день его телефон находился в районе Республиканского центра неврологии и нейрохирургии в Минске.

Тело мужчины нашли за 1,7 км от его дома.

"Я не знаю, принимал он участие в митингах или нет, не знаю, был он задержан или нет. Он 12 августа перестал выходить на связь - и все: человек пропал. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешеным. Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем обо всем узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать", - рассказала жена погибшего Елена изданию Белсат.

Правоохранители утверждают, что на теле Никиты нет видимых повреждений.

Напомним, во время протестов после президентских выборов в Беларуси силовики задержали около 7000 лиц. Многие из них заявили о насилии и нечеловеческом отношении во время задержания ОМОНом и в отделениях милиции.

В ООН сообщили о гибели четырех лиц в результате травм, полученных во время протестов. Правозащитники говорят о пяти жертвах. Официально в МВД подтвердили смерть трех человек.

Около 70 человек считаются пропавшими без вести. 21 августа в МВД заявили, что "часть граждан выехала на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив", и что им осталось проверить несколько десятков заявлений об исчезновении.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в УманьИзраиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань
Снайпер боевиков сдался Вооруженным силам УкраиныСнайпер боевиков сдался Вооруженным силам Украины
Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГАКоронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА
Израиль присоединится к американской «Чистой сети»Израиль присоединится к американской «Чистой сети»
Киевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожанКиевский медцентр проблем слуха получил 650 слуховых аппаратов для горожан
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты нарушили перемирие возле МарьинкиОккупанты нарушили перемирие возле Марьинки
Зеленский не видит смысла переносить переговоры из МинскаЗеленский не видит смысла переносить переговоры из Минска
Притула: "Не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора"Притула: "Не считаю себя человеком, который идет на выборы с позиции шоумена из телевизора"
Норвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпиономНорвегия решила выслать роSSийского дипломата, который встречался с задержанным шпионом
Президент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворотаПрезидент Мали заявил об отставке во избежание кровопролития во время переворота
Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августаРазумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 25 августа
В военном госпитале Минска умер мужчина из Бреста, в которого силовики стреляли на протестахВ военном госпитале Минска умер мужчина из Бреста, в которого силовики стреляли на протестах
Профсоюз "Энергоатома" планирует 19 августа устроить акцию протеста в КиевеПрофсоюз "Энергоатома" планирует 19 августа устроить акцию протеста в Киеве
В Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов, нашли мертвымВ Беларуси члена избиркома, отказавшегося подписывать протокол выборов, нашли мертвым
В Сирии во время подрыва автоколонны погиб роSSийский генерал-майорВ Сирии во время подрыва автоколонны погиб роSSийский генерал-майор
Последние новости
Подгружаем последние новости