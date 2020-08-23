Возле Минска нашли мертвым человека, который пропал во время протестов 12 августа

В лесопарке, на окраине Минска нашли тело 28-летнего Никити Кривцова, который пропал во время протестов 12 августа. Об этом сообщило белорусское издание "Наша Нива".

По словам жены погибшего, в последний раз Никита выходил на связь 12 августа, в тот день его телефон находился в районе Республиканского центра неврологии и нейрохирургии в Минске.

Тело мужчины нашли за 1,7 км от его дома.

"Я не знаю, принимал он участие в митингах или нет, не знаю, был он задержан или нет. Он 12 августа перестал выходить на связь - и все: человек пропал. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешеным. Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем обо всем узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать", - рассказала жена погибшего Елена изданию Белсат.

Правоохранители утверждают, что на теле Никиты нет видимых повреждений.

Напомним, во время протестов после президентских выборов в Беларуси силовики задержали около 7000 лиц. Многие из них заявили о насилии и нечеловеческом отношении во время задержания ОМОНом и в отделениях милиции.

В ООН сообщили о гибели четырех лиц в результате травм, полученных во время протестов. Правозащитники говорят о пяти жертвах. Официально в МВД подтвердили смерть трех человек.