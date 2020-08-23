Оккупанты нарушили перемирие возле Марьинки
Боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета.
За минувшие сутки, 22 августа, в зоне операции Объединенных сил зафиксировали одно нарушение режима тишины со стороны пророSSийских боевиков. Об этом сообщили в утренней сводке штаба ООС.
"В прошедшие сутки задокументировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации. В частности, один выстрел из ручного противотанкового гранатомета зафиксирован возле Марьинки", - говорится в сообщении.
Военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава ВСУ в результате обстрела нет.
В штабе отметили, что ситуация в зоне ООС остается полностью контролируемой украинскими бойцами.
Напомним, наблюдатели ОБСЕ с начала перемирия 27 июля зафиксировали 634 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.