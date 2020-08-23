В Киеве подняли главный стяг страны - "Флаг Кличко"

В Киеве накануне Дня государственного флага Украины мэр Кличко поднял главный флаг страны.

Об этом сообщает сайт мэра Киева Виталия Кличко.

Почетными гостями церемонии стали ветераны АТО, общественные деятели, представители дипломатического корпуса, известные украинские спортсмены и культурные деятели, политики и представители бизнеса.

Фото: kiev.klichko.org

"Для меня сегодня, действительно, волнующее событие. Много времени и сил нужно было, чтобы воплотить этот проект. Чтобы над столицей Украины развевался наш государственный флаг. Да, не все было просто. Но этот день настал! Мы поднимаем самый высокий и наибольший флаг Украины - один из главных символов государства", - сказал Кличко.

Флагшток сооружен на символическом месте. С печерских холмов Государственный Флаг Украины будет виден из многих мест столицы: и днем, и ночью. Высота флагштока – около 90 метров. А размеры полотнища – 16 на 24 метра.

Вместе с мэром Киева на торжественной церемонии выступили Герой Украины, генерал-майор Вооруженных сил Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, общественный деятель, украинский экстремальный путешественник Николай Подрезан, известная украинская актриса театра и кино Лариса Руснак.

Фото: kiev.klichko.org

Виталий Кличко отметил, что сегодня украинский флаг - это и оберег, с которым идут в бой защитники Украины, отстаивая независимость и свободу нашего государства. С украинским стягом украинцы выходили и на Майдан в борьбе за демократию и европейское будущее нашего государства. И подчеркнул, что на печерских холмах, на церемонии открытия наибольшего украинского флага присутствуют люди, знающие цену национальному флагу и которые прославляли и прославляют Украину.

"Мы все видели флаги, пробитые пулями и залитые кровью. Мы видели героев, которые бесстрашно вступали в бой, чтобы поднять государственный флаг на нашей земле", - сказал мэр.

Он отметил что победный сине-желтый стяг поднимается, когда украинские талантливые дети побеждают на международных олимпиадах. Когда украинские спортсмены завоевывают золото на мировых соревнованиях. И когда украинские исполнители покоряют Евровидение. Украинский флаг можно увидеть в самых отдаленных уголках мира, где живут украинцы. С ними всегда символ и частичка их страны.

Фото: kiev.klichko.org

"Каждый раз, когда я выходил на ринг, в какой бы стране ни проходил бой, я видел вокруг ринга тысячи украинских флагов. Зал был сине-желтый. Всегда были украинцы с нашими флагами! Это меня вдохновляло и придавало сил. Помогало побеждать. И это всегда была наша общая победа! Потому что я был и являюсь частичкой, представителем своей страны - под ее флагом", - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам мэра, из таких флагов - небольших и больших, из каждой маленькой победы каждого украинца сотканы огромный флаг Украины и большая общая победа. "Главный флаг, который мы поднимаем сегодня, будет напоминать об этом всегда!" - акцентировал Кличко.

Государственный гимн Украины во время поднятия наибольшего государственного флага на флагшток исполнила известная украинская крымскотатарская певица, победительница Евровидения-2016 Джамала.

Проект по установлению флагштока и флага реализован на средства меценатов.

Напомним, что раньше рекордсменом был флаг, поднятый в Днепре в 2018 году. Он установил сразу два национальных рекорда - наибольшее полотнище (12 на 18 м) и самый высокий флагшток (72 м).