Эрдоган поздравил Зеленского с Днем независимости и пригласил в Турцию

Президенты обсудили актуальные вопросы украинско-турецкого сотрудничества.

Эрдоган поздравил Зеленского с Днем независимости и пригласил в Турцию
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.

Главы государств обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, ситуацию с распространением коронавируса, ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов и тому подобное.

Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.

"Президент Турции поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двухсторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Он также поздравил Главу Украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.

В ответ президент Украины также поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский поздравил Президента Турецкой Республики с открытием залежей природного газа на турецком побережьи Черного моря, "разработка которых будет содействовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона".

Было позитивно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.

Собеседники обсудили ход строительства автомобильных дорог в Украине. а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым. Также президент Украины высказал благодарность Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению украинских граждан, в частности, крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории РоSSийской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых в РоSSии лиц.

Сообщается, что Эрдоган пригласил главу украинского государства посетить Турцию.

Напомним, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встречи с властью и принял участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.



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