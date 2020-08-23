Эрдоган поздравил Зеленского с Днем независимости и пригласил в Турцию
Президенты обсудили актуальные вопросы украинско-турецкого сотрудничества.
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом.
Главы государств обсудили актуальные вопросы развития практического сотрудничества в сфере безопасности и обороны, ситуацию с распространением коронавируса, ход выполнения предыдущих договоренностей по реализации совместных инфраструктурных проектов и тому подобное.
Об этом информирует пресс-служба главы украинского государства.
"Президент Турции поздравил Владимира Зеленского и всех украинцев с 29-й годовщиной независимости и отметил, что рад активизации двухсторонних контактов, которая происходит несмотря на эпидемическую ситуацию. Он также поздравил Главу Украинского государства с установлением полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе", - говорится в сообщении.
В ответ президент Украины также поблагодарил турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский поздравил Президента Турецкой Республики с открытием залежей природного газа на турецком побережьи Черного моря, "разработка которых будет содействовать повышению энергетической безопасности Турции и стран региона".
Было позитивно отмечено восстановление авиасообщения между двумя странами и создание возможностей для туристических путешествий.
Собеседники обсудили ход строительства автомобильных дорог в Украине. а также жилья для 500 семей внутренне перемещенных лиц из АР Крым. Также президент Украины высказал благодарность Эрдогану за отстаивание прав и интересов крымских татар, а также за содействие освобождению украинских граждан, в частности, крымских татар, которые незаконно удерживаются на территории РоSSийской Федерации и на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей.
Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости продолжения работы в направлении освобождения удерживаемых в РоSSии лиц.
Сообщается, что Эрдоган пригласил главу украинского государства посетить Турцию.
Напомним, что президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встречи с властью и принял участие в Украинско-турецком бизнес-форуме.