Лукашенко назвал фото пострадавших протестующих "постановочными кадрами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших во время разгона протестов является "постановочными кадрами".

Лукашенко утверждает, что фейковыми являются 60% фотографий с травмами, полученными от действий правоохранителей.

Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно, передает РБК-Украина.

"60% показывали синяки. 60% - это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не подстрекать людей. Имейте голову на плечах, читайте Интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.

Кроме того, действующий белорусский президент попросил граждан простить якобы "ошибки правоохранителей".

Массовые акции протеста охватили страну после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, были сфальсифицированы. Почти сразу начались столкновения с силовиками, во время которых за несколько дней было задержано как минимум 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН , во время акций протеста четверо людей погибли. Судьба еще восьмерых остается неизвестной.

МВД Беларуси раньше сообщило о гибели трех демонстрантов. Правозащитники заявляли о как минимум пяти жертвах.