Коронавирус обнаружили у главы Тернопольской ОГА

У главы Тернопольской облгосадминистрации Владимира Труша обнаружили коронавирус. Об этом он написал 22 августа на своей странице в фейсбук.

"Только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат. Сейчас нахожусь на самоизоляции. Врачи назначили курс медикаментозного лечения. Самочувствие - не самое лучшее. Решать проблемы области в дальнейшем буду дистанционно", - написал Труш.

Он также отметил, что ситуация с заболеваемостью в области сложная, и попросил жителей соблюдать карантин.

За последние сутки в Тернопольской области обнаружили 207 случаев ковида. По словам главы области, из них - десятки тяжелых больных, которые не могут дышать самостоятельно.

Согласно последнему эпидемическому зонированию, в Тернопольской области к желтой зоне отнесены девять админединиц, к оранжевой - пять единиц, в том числе Тернополь.