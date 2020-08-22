Израиль еще раз попросил Украину запретить паломничество хасидов в Умань

Руководитель израильского центра противодействия коронавирусу написал Зеленскому письмо.

Главный советник Израиля по коронавирусу профессор Ронни Гамзу обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в нынешнем году. Об этом сообщает Reuters.

Он считает,что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

"Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем", - заявил Гамзу, отметив, что тысячи инфицированных вернутся в Израиль, где также распространят вирус.

Раньше участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению о том, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в нынешнем году невозможно. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в Израиле, запретом поведения массовых мероприятий в Украине, необходимостью создания большого количества мест для обсервации, сложностью контроля со стороны правоохранителей соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство охраны здоровья Израиля призвало Украину не разрешать в нынешнем году паломничества хасидов в Умань.

15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, поскольку это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Зеленского.

18 августа мэр Умани начал протест под Офисом президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

18 августа правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы воспрепятствовать паломничеству хасидов на Черкасщину.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в праздновании приняло участие 30 тысяч паломников.