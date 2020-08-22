Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в Крыму

Десятки жителей полуострова лишены свободы за свою религию.

Катедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України у Сімферополі

Украина обвинила РФ в разжигании религиозной вражды в оккупированном Крыму. Об этом заявило представительство Украины в ООН .

"Отмечая Международный день памяти жертв актов насилия, основанных на религии или вере, Украина глубоко обеспокоена тем, что временная иностранная оккупация Крыма привела к грубым систематическим нарушениям свободы вероисповедания", - говорится в сообщении представительства в твиттере .

Отмечено, что оккупанты проводят репрессии в отношении мусульман и верующих Православной церкви Украины.

"Десятки лишены свободы в Крыму за свою религию: члены мусульманской общины подвергаются уголовному преследованию и подавлению. Православная церковь Украины практически ликвидирована, главный украинский церковный собор святых апостолов Владимира и Ольги в Симферополе был захвачен", - отметили в представительстве.