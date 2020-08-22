STEM-система образования будет внедрена в Украине

STEM-образование внедрят в украинских школах - нововведение от МОН

Украина продолжает реформировать все сферы жизни государства. Об очередной новинке в организации образования молодого поколения рассказали в МОН. Теперь в школах начнут активно внедрять принципы STEM-системы. Что изменится для учеников и школьников страны в ближайшее время?

Как утверждают сторонники реформы, STEM-образование поможет развить у детей навыки критического мышления, а учителям будет легче доносить до учеников учебный материал. Завершение данной реформаторской задумки планируется к 2027-му году.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования Украины Сергея Шкарлета, украинское общество все активнее технологизируется. Все больше раскрываются soft - и nano-сферы. «Необходимы знания, связанные с инженерным и творческим мышлением, с возможностью продуцировать какие-то инновационные идеи или генерировать новые подходы выработки и распространения научных знаний», - отметил и.о. главы МОН.

STEM-образование внедрят в украинских школах - нововведение от МОН

Система STEM-образования – особая программ обучения, при которой школьники получают необходимые для успешного трудоустройства после окончания школы или для получения дальнейшего образования. Учащиеся осваивают более технически-сложные навыки, нередко с применением определенных знаний из сферы математики и других наук.

Кроме того, в рамках реформирования системы образования в Украине Кабинет Министров уже к 1 ноября текущего года утвердит новую стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы в государстве.

Напомним, ранее Сергей Шкарлет рассказал, как начнется новый учебный год для учащихся ВУЗов Украины. Изменения коснулись не только специфики обучения, но даже дат начала семестра для студентов разных факультетов.


Шевченко Лилия, Тудей

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