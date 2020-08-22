STEM-система образования будет внедрена в Украине

Украина продолжает реформировать все сферы жизни государства. Об очередной новинке в организации образования молодого поколения рассказали в МОН. Теперь в школах начнут активно внедрять принципы STEM-системы. Что изменится для учеников и школьников страны в ближайшее время?

Как утверждают сторонники реформы, STEM-образование поможет развить у детей навыки критического мышления, а учителям будет легче доносить до учеников учебный материал. Завершение данной реформаторской задумки планируется к 2027-му году.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования Украины Сергея Шкарлета, украинское общество все активнее технологизируется. Все больше раскрываются soft - и nano-сферы. «Необходимы знания, связанные с инженерным и творческим мышлением, с возможностью продуцировать какие-то инновационные идеи или генерировать новые подходы выработки и распространения научных знаний», - отметил и.о. главы МОН.

Система STEM-образования – особая программ обучения, при которой школьники получают необходимые для успешного трудоустройства после окончания школы или для получения дальнейшего образования. Учащиеся осваивают более технически-сложные навыки, нередко с применением определенных знаний из сферы математики и других наук.

Кроме того, в рамках реформирования системы образования в Украине Кабинет Министров уже к 1 ноября текущего года утвердит новую стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы в государстве.

Напомним, ранее Сергей Шкарлет рассказал, как начнется новый учебный год для учащихся ВУЗов Украины. Изменения коснулись не только специфики обучения, но даже дат начала семестра для студентов разных факультетов.