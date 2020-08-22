Лукашенко заявил, что при "альтернативном президенте" в Беларусь могут ввести войска НАТО

Ранее в Альянсе опровергли слова Лукашенко о стягивании сил к белорусской границе.

Лукашенко заявил, что при "альтернативном президенте" в Беларусь могут ввести войска НАТО
Фото: belta.by

Александр Лукашенко заявил, что при "альтернативном президенте" в Беларусь введут войска НАТО. Об этом он сказал во время визита на военный полигон в Гродно, передает БЕЛТА.

"Вы видите, что они уже тянут сюда "альтернативного президента", делают все серьезно, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка очевидна - перемещение войск НАТО к границам. Они все ведут к тому, чтобы затянуть сюда вроде нового президента. Он обращается к западным государствам, в этом случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска - и на Беларуси можно поставить крест", - заявил он.

Лукашенко поручил министру обороны прибегнуть к "наиболее жестким мерам по защите территориальной целостности страны". А также в очередной раз заявил, что протесты в Беларуси "идут по плану цветных революций".

"Оригинальность и особенность ситуации в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают все изнутри, сбрасывают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется и не только сопротивляется, а контролирует ситуацию, подключили внешний фактор", - высказался Лукашенко.

Напомним, Лукашенко не впервые пугает белорусов войсками НАТО. 16 августа на митинге в свою поддержку он заявил, что НАТО дислоцировала танки и самолеты в 15 минутах от белорусской границы.

В Альянсе эту информацию опровергли.

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