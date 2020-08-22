Бригаде Нацгвардии присвоено имя погибшего на Донбассе Сергея Михальчука

4-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии присвоено имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, который погиб на Донбассе в декабре 2019 года.

Об этом говорится в указе президента №336/2020 от 21 августа.

Также указом №337/2020 к названию 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии добавили почетное наименование "Хортица".

Напомним, 21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе 14 декабря 2019 года. Сержант принял на себя большинство осколков, прикрыв телом собрата. В марте 2020 года ему посмертно присвоено звание Героя Украины.