Бригаде Нацгвардии присвоено имя погибшего на Донбассе Сергея Михальчука

21-летний военный погиб, прикрывая товарища по службе.

Бригаде Нацгвардии присвоено имя погибшего на Донбассе Сергея Михальчука
Фото: https://www.facebook.com/RapidReactionBrigade

4-й бригаде оперативного назначения Национальной гвардии присвоено имя Героя Украины сержанта Сергея Михальчука, который погиб на Донбассе в декабре 2019 года.

Об этом говорится в указе президента №336/2020 от 21 августа.

Также указом №337/2020 к названию 23-й отдельной бригады охраны общественного порядка Национальной гвардии добавили почетное наименование "Хортица".

Напомним, 21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе 14 декабря 2019 года. Сержант принял на себя большинство осколков, прикрыв телом собрата. В марте 2020 года ему посмертно присвоено звание Героя Украины.

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