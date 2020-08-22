Зеленский: "Кравчук - лицо украинской дипломатии", Фокин в составе ТКГ "тоже на месте"

"Потому что той стороне тоже важно видеть человека, который с Донбасса".

Президент Владимир Зеленский считает Леонида Кравчука, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, одним из лучших дипломатов современности.

Об этом глава государства сообщил в интервью каналу "Украина 24".

"По поводу Кравчука и Фокина, этой парочки профессиональных дипломатов с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной. Леонид Макарович - один из лучших дипломатов современности. Один из лучших, я это знаю, я это видел. Он очень энергичный человек, поднимает Минск под своим управлением, действительно мы о некоторых вещах договорились. Ему помогают и господин Фокин, и Резников, и Андрей Ермак. Кравчук - это лицо нашей украинской дипломатии. Лучше у нас нет", - отметил президент.

Зеленский добавил, что первый заместитель Кравчука в ТКГ, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, также "на месте" в составе украинской делегации.

"Потому что той стороне тоже важно видеть человека, который с Донбасса. Да, с Донбасса, украинского, проукраинского Донбасса. Это правильный, опытный дипломатический баланс, который представляет Украину в ТКГ", - заявил Зеленский.

Напомним, что 30 июля Владимир Зеленский назначил главой делегации в ТКГ Леонида Кравчука. Тот сообщил, что в составе переговорной группы возможны изменения. Впоследствии он заявил, что к составу делегации присоединится первый премьер-министр Украины, 87-летний Витольд Фокин. 3 августа тот уже принимал участие в ознакомительной встрече.

Кравчук сообщил, что основная функция Фокина будет в коммуникации между жителями Донбасса. "А если точно - координация усилий тех людей, которых нам нужно понять, и действовать согласно этому пониманию". Однако сам Фокин заявил, что "эта работа имеет аматорский привкус, потому что еще не определена моя роль в группе, я еще не знаю, в какой ипостаси должен там выступать. Потому что то, что на языке у других людей, что координатор, разговоры и всякое другое - это меня не удовлетворяет, я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет".

Фокин добавил, что согласился бы быть заместителем Кравчука, но эта должность уже занята. 6 августа Зеленский подтвердил, что Фокин будет участвовать в минском процессе.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).