Зеленский не видит смысла переносить переговоры из Минска

Президент Владимир Зеленский сообщил, что не видит смысла переносить переговоры из Минска, несмотря на протесты в Беларуси. Об этом глава государства сказал во время интервью телеканалу Украина 24.

"Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас "минские переговоры" проходят в видеоформате из-за ковида. Я считаю, что от места они не зависят совсем, зависят от людей, которые вовлечены в ТКГ", - сказал президент.

"Думаю рано об изменении города говорить. И мне кажется, неправильно особенно сейчас это делать. Не вижу смысла менять. Сейчас это не является приоритетным", - добавил Зеленский.

Напомним, 5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. С тех пор в Минске регулярно проходили заседания Трехсторонней контактной группы по их выполнению.

В 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на переговорах в США обсудил с президентом Дональдом Трампом возможность перенести встречи относительно Донбасса из Минска в Астану.