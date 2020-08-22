ГБР завершило расследование по делу об убийстве Вербицкого и похищении Луценко

ГБР завершило расследование по делу об убийстве Юрия Вербицкого, а также похищении и пытках Игоря Луценко во время Революции Достоинства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Двух человек подозревают в совершении преступлений по трем статьям:

незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины)

создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины);

незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины).

Один из фигурантов подозревается еще по четырем статьям:

умышленное убийство похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины);

пытки, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины);

подделка документов и их использование (4 ст. 358 УК Украины);

служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В ведомстве отметили, что в связи с использованием поддельного паспорта и официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органов досудебного расследования.

Сейчас двое подозреваемых находятся под стражей.

После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства обвинительный акт направят в суд.

Напомним, 10 марта правоохранители задержали подозреваемого в убийстве активиста евромайдана Юрия Вербицкого и похищении активиста Игоря Луценко, которые состоялись в январе 2014 года.

На следующий день состоялось задержание еще одного подозреваемого. Им оказался житель Белой Церкви. Во время Революции Достоинства он вошел в преступную группировку из девяти "титушок", организованную для похищения и запугивания активистов.